В Интернете высмеяли двусмысленное оформление стаканчиков в "Макдоналдс"

На "Зенит-Арене" продолжаются работы по устранению последствий ночного потопа. Как сообщили Metro очевидцы, в ночь с 12 на 13 декабря на стадионе на нулевом уровне происходили испытания пожарной системы. В какой-то момент помещение начала заливать вода, она поднялась на четверть этажа. Был ли прорыв или это ошибка в подключении, сотрудникам пока неизвестно. - Вода поднялась сантиметров на 10. Передвигаться можно было как по бурлящей реке на лодках. Первоначальная версия начальства заключалась в...