В Интернете высмеяли двусмысленное оформление стаканчиков в "Макдоналдс"

В Интернете высмеяли рождественское оформление стаканчиков в "МакКафе", которое является частью "Макдоналдс", сообщает The Huffington Post. В канун популярнейшего праздника стаканчики были оформлены рисунком двух варежек, который один из посетителей кафе дополнил буквально несколькими штрихами. Это подчеркнуло двусмысленность изображения.
Как можно заметить, с помощью неизвестного "художника" оформление стаканчиков стало напоминать две варежки, раздвигающие ягодицы. Снимок стаканчика мгновенно вызвал реакцию пользователей социальных сетей.
Так в Twitter уже сравнили дизайн стаканчика с произведением современного искусства.
Кто-то даже не смог распознать варежек в получившемся рисунке:
— Ого, это (ягодицы) первое, что я увидел. Я не могу развидеть этого. Что же там подразумевалось изначально?
Не обошлось и без высмеивания слогана популярной сети фастфуд:
— Это даёт совершенно новое значение слогану "Вот что я люблю".