реклама
Сегодня 17:09

В Интернете высмеяли двусмысленное оформление стаканчиков в "Макдоналдс"

  • Давид Абабеков

Милая задумка обрела остринку

реклама

В Интернете высмеяли рождественское оформление стаканчиков в "МакКафе", которое является частью "Макдоналдс", сообщает The Huffington Post. В канун популярнейшего праздника стаканчики были оформлены рисунком двух варежек, который один из посетителей кафе дополнил буквально несколькими штрихами. Это подчеркнуло двусмысленность изображения.

Как можно заметить, с помощью неизвестного "художника" оформление стаканчиков стало напоминать две варежки, раздвигающие ягодицы. Снимок стаканчика мгновенно вызвал реакцию пользователей социальных сетей.

Так в Twitter уже сравнили дизайн стаканчика с произведением современного искусства.

Кто-то даже не смог распознать варежек в получившемся рисунке:

— Ого, это (ягодицы) первое, что я увидел. Я не могу развидеть этого. Что же там подразумевалось изначально?

Не обошлось и без высмеивания слогана популярной сети фастфуд:

— Это даёт совершенно новое значение слогану "Вот что я люблю".

Читайте также:

Создатель "Биг Мака" скончался на 99 году жизни

Самое популярное

Как платить 1 рубль в месяц за Домашний интернет и цифровое ТВ?

Так выглядит новая схема строительства метро на ближайшие 30 лет2Фото

Появилась новая схема развития метро в Петербурге – станций построят меньше
Почему "Обратную сторону Луны-2" убрали из эфира

Почему "Обратную сторону Луны-2" убрали из эфира

Сериал про альтернативную реальность, в которой Советский Союз не распался, сняли с показа на Первом канале. Metro узнало подробности
Интимные видео и фото Ольги Бузовой хакеры выложили в Сеть29Фото

Интимные видео и фото Ольги Бузовой хакеры выложили в Сеть

Скандальная переписка Бузовой также утекла в СМИ и соцсети
Президент России Владимир Путин рассказал о величии США и американской нации9Фото

Президент России Владимир Путин рассказал о величии США и американской нации

Он также объяснил корни проблем в взаимоотношениях России и Соединённых Штатов
Конкурс "Краса России-2016"11Фото

Названа победительница конкурса "Краса России-2016"

"Краса России-2016": итоги Поздним вечером 12 декабря в Москве завершился финал конкурса красоты "Краса России-2016". Корону получила 18-летняя Лада Акимова из Екатеринбурга, сообщает Gazeta.ru. Конкурс в 2016-м году проводился уже в 21-й раз. В финале за титул самой красивой девушки России боролись 30 самых эффектных красавиц из разных уголков страны. Суперфиналистками стали 8 участниц. Все они получили особые титулы и специальные призы. Победительница конкурса «Краса России-2016» представит...
Иномарка протаранила четыре авто на крутом повороте на Мебельной в Петербурге8Фото

Иномарка протаранила четыре авто на крутом повороте на Мебельной в Петербурге
20-летнюю девушку украли из ее квартиры жених с друзьями2Фото

В Петербурге из семьи похитили невесту

В Петербурге 11 декабря около четырех часов дня в квартиру по улице Орджоникидзе ворвалась компания молодых людей.  Как сообщают СМИ, один из них ударил пожилую женщину. Затем похитили 20-летнюю женщину. Один из троих молодых людей - жених той самой украденной девушки. Она проживает с матерью и 68-летней бабушкой, которая и пострадала при нападении компании молодых людей. Пожилую женщину  направили в больницу №26 для оказания медицинской помощи. Около часа ночи 12 декабря поступило заявление в...
Звёзды показали наряды на "модном Оскаре"45Фото

Звёзды показали наряды на "модном Оскаре"

Сальма Хайек, Леди Гага, Джиджи Хадид: звёзды показали шикарные наряды на Fashion Awards 2016
Знаменитая необычайно высоким ростом участница КВН Тамара Титченкова рассказала о своей жизни6Фото

Знаменитая необычайно высоким ростом участница КВН Тамара Титченкова рассказала о своей жизни

Она с юмором относится к своей генетической патологии
На "Зенит-Арене" работы по устранеию потопа продолжатся еще неделю

Очевидцы: последствия потопа на "Зенит-Арене" будут устранять неделю

На "Зенит-Арене" продолжаются работы по устранению последствий ночного потопа. Как сообщили Metro очевидцы, в ночь с 12 на 13 декабря на стадионе на нулевом уровне происходили испытания пожарной системы. В какой-то момент помещение начала заливать вода, она поднялась на четверть этажа. Был ли прорыв или это ошибка в подключении, сотрудникам пока неизвестно. - Вода поднялась сантиметров на 10. Передвигаться можно было как по бурлящей реке на лодках. Первоначальная версия начальства заключалась в...
В аварию попал "Волжанин", следующий по маршруту №12. 6Фото

ДТП с автобусом на Солидарности: водителю стало плохо

Серьезное ДТП случилось 13 декабря в Петербурге, на пр. Солидарности, с рейсовым автобусом. В аварию попал "Волжанин", следующий по маршруту №12. - 13.12.2016 в 08.15 по адресу: Невский район, пр. Солидарности д. 8 к.1, произошло столкновение грузового автомобиля марки "Mitsubishi"  и рейсового автобуса №12 марки "Волжанин", - рассказали в пресс-службе МЧС города, - Сведения о пострадавших уточняются. Очевидцы сообщают, что на место ДТП тут же прибыли все тревожные службы. "Автобус врезался в...
Путин пришёл к японским журналистам под охраной "строгой собаки" Юмэ11Фото

Путин пришёл к японским журналистам под охраной "строгой собаки" Юмэ
Дмитрия Тарасов с мамой Ольгой Александровной12Фото

Стало известно, с какими женщинами улетел на Мальдивы Дмитрий Тарасов

Недавно СМИ сообщили о том, что муж телеведущей Ольги Бузовой футболист Дмитрий Тарасов отправился отдыхать на Мальдивы в компании нескольких женщин. Примечательно, что пока ещё законная супруга футболиста осталась в Москве. В Сети сразу начали гадать, с кем же сейчас отдыхает Тарасов. Многие высказывались за то, что отдыхать футболист будет с потенциальной разлучницей, из-за которой и дал трещину брак "Тарабузиков". Однако имя спутницы, а точнее спутниц Дмитрия Тарасова, не долго оставалось...
Аглая Тарасова - звезда сериала "Интерны"13Фото

Звезда "Интернов" Аглая Тарасова появилась с новым женихом

В Петербурге состоялась одна из самых масштабных новогодних благотворительных акций Disney – специальный показ балета «Спящая красавица» в постановке Начо Дуато для подопечных детских домов, пациентов детских клиник и детей, которым особенно нужна забота и поддержка. Среди гостей праздника корреспондент Metro разглядел восходящую звезду кино - актрису Аглаю Тарасову, дочку Ксении Раппопорт. Звезда сериала «Интерны» (Аглая сыграла роль Софьи Калининой) пришла на показ не одна, а с сестрой...

Новый раздел на сайте: "БЫЛО/НЕ БЫЛО"

Проверяем слухи в сети
5 богачей Кубка мира: самые "дорогие" хоккеисты турнира5Фото

5 богачей Кубка мира: самые "дорогие" хоккеисты турнира

В Канаде в субботу, 17 сентября, стартует главное спортивное событие года – Кубок мира

Последние новости

Полуголые "ангелы" Victoria's Secret записали новогоднюю видеооткрытку13Фото

Полуголые "ангелы" Victoria's Secret записали новогоднюю видеооткрытку

Сегодня 16:52 Они сыплют воздушными поцелуями в нижнем белье

Самое популярное

Президент России Владимир Путин рассказал о величии США и американской нации9Фото
Полуголые "ангелы" Victoria's Secret записали новогоднюю видеооткрытку13Фото

Галереи и видео

Так выглядит новая схема строительства метро на ближайшие 30 лет2Фото
реклама

Последние новости

реклама

Мы Вконтакте

Мы в Facebook

Новости партнеров

Loading...

Пресс-релизы

реклама