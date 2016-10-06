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 Опубликовано : Сегодня 20:22

В Интернете продают медведицу Машу за один рубль

  • Данила Белов

Животное хотят пристроить в хорошие руки

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В Красноярске на интернет-аукционе появился весьма экзотический лот: автор объявления продаёт медведицу по имени Маша за один рубль. Как говорится на сайте сервиса Au.ru, основной задачей продавца является поиск «хороших рук» для животного. 

"Отдам в хорошие руки медведицу Машу, возраст 10 месяцев. Животное находится в деревне Макаровка Енисейского района, окажем помощь при вывозе. Забрать надо срочно!"— говорится в описании лота.

В группе "Наш город Красноярск" социальной сети "Вконтакте" поясняют, что нашли животное этой весной охотники. Помимо медведицы в берлоге был найден ещё один медвежонок, животные остались без родителей и поэтому их пришлось забрать, чтобы они не погибли. Одного медвежонка удалось пристроить сразу, а вот Маше ничего не оставалось, кроме как продолжить жить в деревне.

 

"Для наших зоопарков, это не экзотика, поэтому и не берут", — поясняет один из пользователей. 

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