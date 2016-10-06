В Интернете продают медведицу Машу за один рубль

В Красноярске на интернет-аукционе появился весьма экзотический лот: автор объявления продаёт медведицу по имени Маша за один рубль. Как говорится на сайте сервиса Au.ru, основной задачей продавца является поиск «хороших рук» для животного.

"Отдам в хорошие руки медведицу Машу, возраст 10 месяцев. Животное находится в деревне Макаровка Енисейского района, окажем помощь при вывозе. Забрать надо срочно!"— говорится в описании лота.

В группе "Наш город Красноярск" социальной сети "Вконтакте" поясняют, что нашли животное этой весной охотники. Помимо медведицы в берлоге был найден ещё один медвежонок, животные остались без родителей и поэтому их пришлось забрать, чтобы они не погибли. Одного медвежонка удалось пристроить сразу, а вот Маше ничего не оставалось, кроме как продолжить жить в деревне.