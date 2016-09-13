Хиллари Клинтон, двойник которой, как полагают пользователи Интернета, временно заменил её из-за заболевания, продолжает бороться за кресло президента США.

Как сообщает британское Metro, в соцсетях появились сторонники теорий заговора, которые предполагают, будто у Клинтон двойник есть, который временно подменяет кандидата в президенты США после того, как той стало плохо на публике.

Хиллари Клинтон, двойник

Ходят слухи, что у Клинтон не просто пневмония, о которой рассказал лечащий врач политика, а серьёзное заболевание. И якобы в связи с этим на публике появляется её двойник.

На такую мысль пользователей Сети натолкнул нос женщины-политика, который якобы доказывает, что у Хиллари Клинтон есть двойник. Они отметили, что у двойника кончик носа опущен, тогда как у Хиллари Клинтон он вздёрнут.

Обращают внимание и на мочки ушей, указательный палец и ноги, которые у двойника Хиллари Клинтон якобы отличаются от тех, что у настоящего политика.

Хиллари Клинтон, двойник, фото