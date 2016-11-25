В Интернете появилось видео с места смерти внучки Платона Лебедева Дианы

К настоящему часу всё ещё неизвестны точные обстоятельства ДТП.

На кадрах видно, как спасатели при помощи спецтехники вытаскивают автомобиль из водоёма. Место происшествия оцеплено, там работают полицейские.

Швейцарские СМИ опубликовали видео с места аварии, в которой погибла внучка экс-главы ЮКОСа Платона Лебедева Дианы.

Напомним, что сегодня стало известно, что в Швейцарии в ДТП разбилась 19-летняя внучка бизнесмена Платона Лебедева по имени Диана.

Вместе с девушкой в момент аварии в машине находился её 23-летний друг – его личность не разглашается.

Инцидент произошёл в районе озера Лугано близ деревни Кастагнола в кантоне Тичино.

После того, как трагическая новость появилась в СМИ, в аккаунте Дианы Лебедевой в Instagram начали появляться комментарии с соболезнованиями.