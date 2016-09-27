

В Интернете стремительно набирает популярность песня японского комика и диджея Кацухико Косаки, выступающего под псевдонимом Piko-Taro.

Всего за несколько дней композиция, опубликованная в Facebook, набрала 46 млн просмотров. Примерно такой успех был у клипа Gangnam Style южнокорейского певца Пак Чэ Сана, выступающего под псевдонимом Psy.

Ролик японского комика незамысловат: Piko-Taro в жёлтой рубашке и шарфе с леопардом поёт, казалось бы, совершенно нелепые слова. Однако его песня как бы гипнотизирует слушателя, он невольно начинает подпевать японцу и ритмично двигаться.

Автор нового хита поёт о том, что будет, если соединить ручку и яблоко, а также ручку и ананас. А потом объединить всё это вместе. Собственно, больше слов в песне нет.

В Интернете появилось уже немало пародий на клип.

Напомним, клип песни Gangnam Style в исполнении Psy за два месяца после публикации посмотрели около 100 миллионов человек. За четыре года ролик на YоuTube набрал более 2,6 миллиарда просмотров.