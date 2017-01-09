Солистка популярной российской поп-группы Serebro Ольга Серябкина решила порадовать поклонников провокационным снимком, на котором она полностью обнажена.

Кто-то сфотографировал голую девушку со спины, кто именно – неизвестно. Снимок появился на личной страничке Серябкиной в Instagram. Своё фото солистка выложила со словами: "Доброе утро".

Мнение подписчиков Серябкиной разделилось – одни нахваливают фотографию, другие критикуют, считая, что ягодицы поп-певицы недостаточно хороши.

"А мне нравится! – пишет shpakola. – Утро с позитива! Даже с поПзитива! Лайки только от мужчин!"

К слову, в комментариях оставляют записи и те, кого сильно заинтересовало не стройное тело солистки, а то, кто же именно сфотографировал Ольгу Серябкину.