Тело молодого мужчины нашли около часа дня в четверг, 17 ноября, на территории Института экспериментальной медицины на улице Академика Павлова, 12. Признаков насильственной смерти полиция не нашла.

Мужчине на вид около 30 лет, главная примета - длинные черные волосы и черная одежда - куртка и брюки.

Как сообщает "Фонтанка", сотрудникам института мужчина не знаком. Как его тело оказалось на территории НИИ и каковы причины смерти - пока выясняется правоохранительными органами.

Еще один труп молодого мужчины, причины смерти которого не известны, найден в Петербурге, в квартире на Обводном канале, 123. Мертвое тело с пакетом, обмотанным вокруг шеи, обнаружили соседи и позвонили в правоохранительные органы около семи часов вечера 6 ноября.

По предварительным данным, это был 27-летний мужчина, официально нигде не работавший. Смерть наступила в результате удушья. Однако ведется доследственная проверка - выясняется, было ли это самоубийством или убийством.