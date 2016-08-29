Пользователи социальной сети Instagram обеспокоены – вот уже несколько дней их любимица Кинсли Райан не выходит на связь.

Полуторагодовалая девочка из США, на которую подписаны более 332 тысяч пользователей, просто перестала выходить на связь.

В связи с этим, поклонники малышки буквально забросали её аккаунт сообщениями.

– Я скучаю по тебе, малышка, очень сильно, – пишет пользователь som390;

– Где ты, дорогая? Возвращайся поскорей, – написала aseel.altamimi;

– Кинслииии? С тобой всё хорошо? Я скучаю, – написала sara_moghtader1.

Несмотря на взволнованные сообщения, мама девочки, которая ведёт Instagram Кинсли, пока ничего не отвечает.

Кинсли Райан – настоящая звезда Сети. Несмотря на столь юный возраст, на её аккаунт подписана целая армия поклонников.

Кинсли покорила сердца своих подписчиков пухлыми щёчками и стильными нарядами – девочка постоянно появляется в кадре в пышных юбках, головных повязках и забавных костюмчиках.