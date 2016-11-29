В Индии собираются проложить самую длинную реку в мире, сообщает New Scientist. Один из самых масштабных инженерных проектов в истории человечества должен соединить большие реки от Гималаев до плоскогорья Декан через 30 огромных каналов и 3000 плотин.

Цель проекта — создать единую сеть для доставки воды во время засух и наводнений. Планируется, что река позволит организовать около 35 миллионов гектаров пахотных земель, а также — построить новые мощные ГЭС.

Когда работы будут завершены, по своей длине река в два раза будет превосходить африканский Нил — величайший по протяжённости речных систем в мире.

Однако геологи и экологи из Индии опасаются катастрофы, которая может стать угрозой для экосистемы огромных территорий страны вплоть до изменения климата. Как сообщили изданию близкие к проекту официальные лица, работы могут стартовать уже очень скоро.