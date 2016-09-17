В индийском городе Тиссур, который находится в штате Керала, начался фестиваль Пуликали, или Танец тигра. Во время этого празднества местные жители разукрашивают своё тело в рыже-чёрные полоски, а также рисуют огромную морду тигра на торсе. Нарядившись, они исполняют традиционные танцы.

Как сообщает агентство "Франс пресс", фестиваль начался 17 сентября.

Мероприятие проводится каждый год во время фестиваля Онам. Это крупнейший фестиваль в южноиндийском штате Керала. Несмотря на индуистскую основу, праздник популярен среди всех сообществ Кералы: индусов, мусульман и христиан.