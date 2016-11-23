Скульптор Ольга Фармаковская планирует создать памятник животным, которые были жестоко убиты в Хабаровске несовершеннолетними живодёрками.

– Идея не моя – в соцсетях увидела предложение Татьяны из Москвы, – рассказывает Ольга Metro. – Она спросила – почему бы хабаровчанам не сделать памятник погибшим животным. Идея упала на благодатную почву. Я создаю садовые скульптуры, леплю из бетона. Делать скульптуру буду бесплатно. Мне нужны только материалы.

Эскиз памятника Ольга делала на основе фотографий животных, замученных живодёрками.

– Щеночек, которого живодёрка завернула, и одна его головёнка торчала, всё время перед глазами, – вздыхает Ольга. – Я сразу решила сделать этого щенка. И белую собачку Эмму, она тоже запомнилась. Будет ещё кошка.

Скульптурную группу из замученных животных Ольга сделает на фоне кирпичной стены, материал для которой она планирует взять с того места, где действовали живодёрки:

– Я думаю пойти к разрушенной больнице, оттуда взять кирпичи. На стене напишу буквами под золото: "В память о братьях наших меньших". Животных поставлю на постамент, там будет уже такая надпись: "Если человек чувствует боль, он жив. Если человек чувствует чужую боль, он человек".

Пока Ольга не знает, где именно будет размещена скульптура. В Парке Гагарина городские власти отказались размещать памятник:

– Я тогда предложила установить его в районе улиц Юнгов и Пионерской – там рядом большой микрорайон. Рядом с улицей Юнгов находится та самая заброшенная больница. Есть ещё вариант разместить её где-нибудь в торговом центре – тогда можно было бы сделать копилку, куда можно было бы собирать деньги на бездомных животных, попавших в беду. Деньги были бы в ведении зоозащитников.

Ольга отметила, что постамент, скорее всего, будет высотой в полтора метра. Животных она планирует сделать в два раза больше, чем они есть в натуральную величину. Собаки и кошка, по замыслу Ольги, будут раскрашены акриловой краской, которая выдерживает атмосферные осадки и разницу температур.