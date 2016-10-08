Утром 8 октября в Грузии начались парламентские выборы. В этот день для избирателей открылись 3645 участков для голосования в 73 избирательных округах, передаёт ТАСС.

Жителям страны предстоит выбрать 150 депутатов сроком на 4 года. Из них - 77 по партийным спискам и 73 по одномандатным. На "партийные" места в парламенте Грузии претендуют 19 партий и 6 избирательных блоков.

Цитата: "Активность на парламентских выборах в Грузии на 10.00 (9.00 мск) составила 8,34%, или 292 тысячи 957 человек", — приводит РИА "Новости" слова пресс-спикер Центральной избирательной комиссии Грузии Анна Микеладзе.

Кандидатам нужно набрать не менее 5% голосов избирателей, чтобы пройти в парламент. Мажоритарным кандидатам достаточно набрать 50% плюс один голос.

Выборы будут считаться состоявшимся при любой явке избирателей, уточняет информагентство. Участвовать в голосовании могут более 3,51 миллиона человек.