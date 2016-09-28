В Госдуму членами нижней и верхней палат парламента внесен законопроект о профилактике бытового насилия.

"В настоящее время в России отсутствует системный подход к проблеме бытового насилия, – сообщает АГН "Москва" со ссылкой на пресс-службу члена Совета федерации Антона Белякова. – Сам термин "домашнее насилие" сужен до крайних форм этого преступления. Тогда как в большинстве развитых стран в это понятие включаются и экономическое насилие, и психологическое давление, и эмоциональные оскорбления, российским законодательством такие определения не предусмотрены.

Из-за отсутствия системы профилактики домашнего насилия уровень травм и убийств в России выше, чем в других государствах. Согласно официальной статистике, только в 2013 году от рук домашних тиранов погибли 9,1 тысяч женщин и 2 тысячи несовершеннолетних детей. На учете в полиции состоят более 200 тысяч семейных дебоширов".

По словам Белякова, внесенный законопроект восполняет указанные пробелы законодательства и формирует новый юридический механизм реагирования государства на бытовое насилие.

"Законопроектом устанавливаются два вида защитных предписаний. Внесудебные предписания будут выноситься в упрощенном порядке сотрудниками полиции, к которым поступило заявление (к примеру, телефонный вызов) о факте бытового насилия. Согласно внесудебному предписанию, семейному дебоширу может быть запрещено, в том числе, разыскивать, преследовать, посещать, вести устные, телефонные переговоры с пострадавшим, приобретать и пользоваться любыми видами оружия. В судебных защитных предписаниях суд может обязать домашнего тирана вернуть удерживаемое им имущество жертвы насилия, оплатить расходы пострадавшего на лечение, расходы по найму отдельного жилого помещения. Суд также может предписать семейному дебоширу посещение специализированных психологических курсов. Наша инициатива, в том числе, закрепляет право пострадавших от бытового насилия на бесплатную юридическую помощь и право на получение временного жилого помещения", – добавил Беляков.

В разработке законопроекта приняли активное участие эксперты, представители общественных организаций, а также многочисленные жертвы случаев домашнего насилия.