В Государственной думе согласились с идеей о взимании штрафа с работодателей, которые отказываются брать на работу инвалидов в пределах установленной квоты, сообщает агентство "Москва". Согласно решению комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, сумма штрафа должна варьироваться в промежутке от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

Авторы идеи заявили, что в нынешней редакции Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ к ответственности привлекаются лишь те, кто имеет чисто формальное отношение к созданию квотируемого рабочего места. В то время как юридические лица, являющиеся работодателями, фактически нарушившие законодательство, избегают какого-либо наказания.

Именно этот момент и планируется решить в рамках внесения изменений в КоАП.

Как заявил Metro основатель Фонда поддержки инвалидов "Сила Духа" Александр Шлычков, это верный шаг со стороны властей, но всех проблем подобным образом решить нельзя.

–С одной стороны, данное решение способно стимулировать многие компании на создание рабочих мест для людей с ограниченными возможностями. Раньше штраф составлял не больше 10 тысяч рублей, и организациям часто было проще заплатить эту сумму, чем инвестировать в адаптацию рабочего места. Однако с другой, несмотря на то, что размер штрафа увеличился в пять раз, такие меры не решают другую проблему – отсутствие опыта и, иногда, желания потенциальных нанимателей работать с людьми с инвалидностью. Многие из них опасаются частых больничных нового сотрудника, а также сложностей с возможным увольнением в будущем, – заявил он.

В связи с этим Шлычков считает, что для решения проблемы трудоустройства людей с ОВЗ, необходимо подходить к вопросу комплексно. К примеру, стоит проводить с работодателями занятия, на которых рассказывалось бы об особенностях найма людей с инвалидностью и плюсах, которые это может принести компании. Так, организация, в которой половина работников является инвалидами, а также, если фонд оплаты труда инвалидов составляет не менее 25% от ФОТ компании, может снизить размер налогооблагаемой базы.