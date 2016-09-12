Ещё в самом начале 2016 года полиция Голландии объявила о начале тренировок орлов, которые будут бороться с нелегальными беспилотниками. А спустя примерно полгода стражи порядка продемонстрировали обученных "новобранцев".

Как сообщает агентство "Франс пресс", голладнская полиция провела демонстрацию птиц 12 сентября в полицейской академии в Оссендрехте.

Таким образом, Нидерланды первыми вступили в активную борьбу с беспилотниками. Среди всех птиц были выбраны именно орлы, поскольку они достаточны крупны для ловли дронов. Обычно для охоты используются соколиные.