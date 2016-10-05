Жители популярного египетского курорта Шарм-эш-шейх 31 октября почтят память жертв авиакатастрофы над Синайским полуостровом, пишет египетская газета "Аль-Вафд". Акция памяти будет проведена на территории «старого» сувенирного базара, и в ней примут участие жители города, а также русскоязычная диаспора и, возможно, городские власти.

Организаторы памятной акции планируют зажечь свечи и раздать участникам российские и египетские флаги, букеты цветов. На рынке установят баннеры с фотографиями жертв катастрофы Airbus А321. «Цель этой акции памяти — заявить о солидарности народов Египта и России, показать, что наша дружба выдержит проверку временем и всеми испытаниями», — рассказал координатор Исхак Ханна.

О крушении лайнера Airbus 321 компании «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эш-шейха в Санкт-Петербург, над Северным Синаем, стало известно днём, 31 октября 2015 года. На борту самолета находилось 217 пассажиров и семь членов экипажа. Все они погибли. Ответственность за авиакатастрофу взяло на себя Исламское государство (запрещенная в России террористическая организация).

Полеты российских самолетов в Египет после октябрьской катастрофы были приостановлены, и не возобновлены до сих пор. Турпоток также приостановили Британия и Голландия. Египет лишился 70 процентов туристов.