Новое ужасное преступление, к которому может быть причастен мигрант, произошло в Германии. Об этом во вторник сообщает газета Express.

В городе Фрайбург обнаружено тело 19-летней студентки медицинского колледжа Марии Ланденбургер, отцом которой является высокопоставленный сотрудник Европейской комиссии Клеменс Ланденбургер.

По версии следствия, на Марию напали 16 октября 2016 года, когда она на велосипеде возвращалась домой со студенческой вечеринки. Неизвестный сначала изнасиловал девушку, а затем утопил в реке Дрейзам на территории города.

Несмотря на то, что преступление было совершено несколько недель назад, известно о нём стало только 5 декабря. Как сообщают местные СМИ, полицейские также задержали предполагаемого убийцу девушки. По неофициальным данным – это 17-летний мигрант из Афганистана, имя которого не сообщается в интересах следствия.

Полицейские нашли у него шарф, который принадлежал Марии. Кроме того, камеры видеонаблюдения запечатлели "молодого человека с похожими волосами", который, предположительно, напал на девушку.

Также сообщается, что задержанный признался в содеянном, однако, по закону, он может отказаться от своих показаний на суде.

Напомним, что похожий случай произошёл месяц назад. Тогда в лесу был обнаружен труп 27-летней Каролин Грубер, которая считалась пропавшей несколько дней. Следствие установило, что девушку изнасиловали, а после убили.

Полиция изучает, связаны ли эти два преступления.