Немецкая полиция заявила о поимке в Лейпциге террориста, намеревавшегося подорвать бомбу, сообщает BBC.
Правоохранители разыскивали подозреваемого еще с субботы. Им оказался беженец из Сирии, Джабер аль-Бакр.
По заявлению следователей, в его квартире было обнаружено несколько сотен грамм взрывчатого вещества "большой мощности".
Во время обыска около сотни людей, живущих по близости, были эвакуированы.
По данным следователей, найденная взрывчатка схожа с той, что использовали в терактах в Париже и Брюсселе.