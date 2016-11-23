В Германии убит многократный чемпион мира по кикбоксингу 37-летний россиянин Муса Мусалаев по прозвищу "Принц Татарстана". Об этом в среду сообщает местное издание Augsbutger Allgemeine.

Спортсмен из Татарстана был убит в городе Ной-Ульм ещё в прошлую пятницу, однако известно об этом стало только сегодня.

По информации издания, 37-летнего мужчину застрелили в минувшую пятницу. Выстрелы прозвучали в 18.00 (20.00 мск), лицо нападавшего скрывала маска, с места преступления он скрылся на автомобиле.

В настоящий момент полицейские разыскивают подозреваемого, а также проверяют, есть ли связь между этим преступлением и убийством, которое произошло семь месяцев назад. Тогда в соседней земле Баден-Вюртемберг был застрелен другой бывший чемпион мира по кикбоксингу.

По одной из версий, которую озвучивают СМИ, Муса Мусалаев состоял в контакте с русской мафией. Полиция эту информацию никак не комментирует.