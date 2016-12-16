На рождественской ярмарке в немецком городе Людвигсхафен (федеральная земля Рейнланд-Пфальц) чуть не произошла трагедия. Об этом в пятницу сообщает Focus со ссылкой на источник в органах юстиции и правопорядка.

12-летний мальчик в своём рюкзаке принёс на рынок самодельную бомбу и попытался её взорвать. Однако устройство не сработало. Тогда подросток спрятал рюкзак вместе со взрывным устройством в кустах.

В настоящее время неудавшийся подрывник задержан. Сообщается, что это мальчик 12 лет, гражданин ФРГ иракского происхождения. По информации издания, он был завербован боевиком "Исламского государства" (террористическая организация запрещена в РФ).

Также, как пишет издание, установлено, что ранее подросток собирался отправиться в Сирию и примкнуть к террористам.

Расследование продолжается.



