Тело взрослой женщины было найдено в багажнике одного из фургонов на юге Москвы накануне, 16 октября, сообщает m24.ru со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Страшная находка обнаружена в фургоне ГАЗ возле дома номер 12 по Черноморскому бульвару. Полицейские уже выяснили, что мёртвой женщине был 51 год.

"Следов насильственной смерти на её теле нет", – уточнили в пресс-службе.

Также выяснилось, что смерть наступила около недели назад. Кстати, багажник, где лежало тело, не был заперт.

В данный момент причина гибели женщины устанавливается. Также проводится проверка, по итогам которой будет решаться вопрос о возбуждении дела.