В ФСБ пояснили, что теракты в Москве готовили боевики по прямому указанию находящегося в Турции эмиссара запрещённой на территории Российской Федерации международной террористической организации "Исламское государство".

Как уточняется на официальном сайте ФСБ, диверсионно-террористическая группа состояла из граждан Республики Таджикистан и гражданина Республики Молдова.

Они планировали совершить серию резонансных террористический акций с применением самодельных взрывных устройств большой мощности.

В результате оперативных мероприятий было задержаны четыре боевика. В адресах проживания террористов в Москве и Московской области обнаружены и изъяты автоматическое огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, готовые к применению самодельные взрывные устройства, а также значительное количество смесевого взрывчатого вещества для изготовления взрывного устройства большой мощности.

Необходимые оперативно-разыскные и следственные действия продолжаются.