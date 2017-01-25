Сотрудники международного автомобильного пункта пропуска «Рая-Йоосеппи», расположенного на границе Мурманской области и Финляндии, отметили юбилей. Об этом сообщает официальный Twitter пограничников.

Пассажиры получили подарки от Погранохраны пункта. Помимо такого приятного жеста, тех, кто пересекал границу, угощали горячим кофе и праздничным тортом. Финских коллег поздравили российские пограничники.

«Пункт пропуска Райа-Йоосеппи поздравили представители российской пограничной станции. Спасибо за памятный подарок!» - отметили в Twitter сотрудники финской погранохраны.

Финский контрольно-пропускной пункт Райа-Йоосеппи в этом году отмечает 50 лет. Первое время после основания, в 1967 году, пересекать его имели право только граждане СССР и Финляндии. В 1969 году такую возможность получили жители других стран. Поток пассажиров, пересекающих пункт пропуска в 2016 году составил 68 тысяч человек.