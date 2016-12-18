Необычный персонаж появился на улицах Филадельфии в преддверии рождественских праздников – в центре города у вас есть шанс встретиться с самим сыном божьим Иисусом.

Журналистам удалось узнать, что настоящее его имя – Майк Грант и своей целью он считатет распространение «истинного духа Рождества». В лёгком костюме мужчина бродит по центру города, и это несмотря на не самую жаркую погоду – ранним утром температура воздуха не превышает 3 градусов мороза.

–Очень холодно. Даже в перчатках у меня мёрзнут пальцы, – говорит он.

Но никакие погодные аномалии не заставят Майка-Иисуса покинуть свой пост.

–Я здесь для того, чтобы вернть Христа в Рождество, – объясняет он. – У нас же есть Святой Николас (он же Санта-Клаус – Прим. ред.) Я просто хочу напомнить людям истинную причину праздников, вернуть дух настоящего Рождества.

Он рассказал, что согреваться ему помогает многослойность – под лёгкой туникой у Иисуса рейтузы, тёплое нижнее бельё, майка, рубашка, две пары носков, ботинки и перчатки.

Не последнюю роль в согревании играет борода – Майк уверят, что он специально отращивает её так, чтоб она была «попышнее».

Когда же он устаёт от работы, то идёт в ближайшую кофейню, пить горячий шоколад.

Сэм Ньюхаус