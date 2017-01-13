Первый в Европе подводный музей, названный "Музей Атлантики" (Atlantico), открылся у берега острова Лансароте, входящего в состав Канарского архипелага. По замыслу создателя музея британского эко-скульптора Джейсона деКайре Тейлора, на глубине 14 метров установлено более 300 полномасштабных человеческих статуй. Попасть в него могут дайверы и любители сноркелинга.

"Круговорот людей".

Более 300 полномасштабных человеческих фигур расставлены по кругу для создания "Человеческого круговорота". Инсталляция включает в себя различные фигуры людей разных возрастов. Расположение фигур организует полноценную форму рифа для морских обитателей. Произведение создано для того, чтобы напомнить людям, что они эволюционировали из обитающих в море форм жизни, а также являют собой воплощение движения и энергии океана.

"Портал".

Эта инсталляция изображает скульптуру гибрида животного и человека, смотрящего в большое квадратное зеркало, которое отражает поверхность океана, становясь частью подводного ботанического сада. Концепция работы заключается в том, чтобы через неё изобразить воду в подводном мире или создать зеркало в ещё один "синий мир".

"Переход Рубикона".

Инсталляцию "Переход Рубикона" составляет группа из 35 фигур, идущих в направлении подводной стены — границы между двумя реальностями и порталом в Атлантический океан. Стена предназначена для того, чтобы стать монументом абсурдности бессмысленного барьера посреди бесконечного трёхмерного водного пространства, который можно обойти в любом из направлений. Это подчёркивает, что понятия "владение" и "территория" не имеют значения в мире природы.

"Разрегулиуемый".

"Разрегулиуемый" состоит из детской площадки, где располагается довольный бизнесмен в костюме. Раскачивание на качелях демонстрирует безрассудство и высокомерие корпоративного мира перед природой. Также раскачивание является отсылкой к нефтяной промышленности. Это реакция на неконтролируемую добычу и использование топлива.