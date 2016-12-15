Депутаты Европарламента на сессии ассамблеи в Страсбурге провели голосование по поводу отмены визового режима для граждан Украины и Грузии. Большинством голосов парламентарии решили одобрить завершение законодательного процесса, сообщают РИА Новости.
Подобное стало возможным, так как ранее в объединении определились с механизмами приостановки безвизового режима. Данный шаг потребовался в связи с опасениями еврочиновников того, что отмена виз может привести к очередному массовому притоку беженцев, что усилит и без того разрастающийся миграционный кризис.
Чтобы директива вступила в силу, Совет ЕС официально должен утвердить решение Европарламента.
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