Российский певец Дима Билан признался, что болен. Об этом он написал на своей странице в Instagram. По словам артиста, у него высокая температура и ужасное настроение. – Заболел-таки я и не собираюсь делать вид, что настроение хорошее и я дружелюбный прям... температура 38,2 бронхи ,. Противно очень ., выспаться бы, а как спать в луже пота ?!...?! все лечебные меры принял .. ну почему всегда перед др сил так мало остаётся на все ?! #билан#димабилан надеюсь завтра проснусь и будет легче , если...