Эрмитаж 7 декабря отпразднует свой 252 день рождения. И как и всегда, он станет бесплатным для посещения. Это будет рабочий день - среда. Для тех, кто все-таки захочет насладится прекрасным и поторопится с работы, государственный музей будет открыт до 22:00.

Свой день рождения Эрмитаж отмечает в День святой Екатерины. Именно 7 декабря два с половиной века назад Екатерина Великая приобрела коллекцию произведений живописи у берлинского купца И.- Э. Гоцковского.

Как рассказали Metro в пресс-службе музея, в этом году состоится мультимедийное 3D-mapping представление, которое хорошо знакомо местным и гостям города с 2014 года.

- В юбилейный 2014 год главной темой мультимедийного шоу был "Бал истории". Тогда фасад здания Главного штаба превратился в экран для трехмерного спектакля о значительных эпизодах отечественной истории, свидетелем и участником которых был Эрмитаж. На этот раз всех ждут волшебные "Метаморфозы" – легкая и изысканная прогулка по залам музея. 3D-проекция будет представлена на фасаде Зимнего дворца, - пояснили специалисты пресс-службы.

Бесплатно пройти в музей можно будет в течение двух дней: 7 декабря - в Зимний Дворец и 8 декабря - в Главный штаб. Однако это не единственный приятный сюрприз. В Дни Эрмитажа, с 5 декабря, в музее начнут свою работу различные выставки.

- С 6 декабря будет представлена коллекция Ганса Мемлинга и его картина "Аллегория невинности". Также ожидается открытие других выставок, сервизных кладовых. 8 декабря откроется постоянная экспозиция Министерства финансов, а уже 9 числа - выставка "Древняя Русь - Московское царство".