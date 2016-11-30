В Екатеринбурге ученик девятого класса английской гимназии убил свою мать.

Об этом "URA.ru" сообщил источник в правоохранительных органах. По одной из версий, школьник убил её за то, что она запретила ему играть на компьютере.

В школе произошедшее никак не комментируют. В образовательном учреждении работают полицейские и следователи. Известно, что семья считалась благополучной: они жили в элитном доме, ребёнок учился в английской гимназии. При этом семья была неполной: мать и сын проживали вдвоем.

В Следственном комитете по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга факт убийства подтвердили, однако отказались от дальнейших комментариев.

В пресс-службе областного следственного комитета пообещали прокомментировать преступление позже.