На Урале хозяева мопсов устроили для своих домашних питомцев настоящий Хэллоуин. Они подобрали для четырёхлапых друзей соответствующие костюмы, лучшие из которых были отмечены организаторами.

Победительницей конкурса "Мопсохэллоуин" стала Мария Сморыго – её пёс Боня носил на спине дружелюбное привидение.

– Для создания костюма использовали воздушный шарик, бутылку из-под газированной воды, проволоку, марлю, клей и фетр, – вспоминает хозяйка собаки. – Изготовили каркас, намочили марлю клеем и оставили засыхать на несколько дней. Вырезали из фетра глаза, рот и руку. Так и получилось наше привидение! Бонечке всё понравилось, они с привидением подружились! На конкурсе мы заняли первое место среди тридцати участников. Эмоции только положительные! За первое место нам вручили диплом "самый страшный костюм" и коврик-лежанку, который на следующей встрече передадим мопсодому.

Елена Филинкова, может быть, и не победила в конкурсе, но точно получила приз зрительских симпатий – её мопс по имени Шанель посетила мероприятие в робе арестанта.

– Мы долго думали по поводу костюма, увидели в магазине цепь с черепами и решили, что она будет узником, – говорит Лена. – Изначально думали сшить костюм как у Куклус Клана, но решили, что это будет некорректно по отношению к чёрным мопсам.

Шанель чувствовала себя на конкурсе замечательно и вела себя так, будто костюм совершенно её не стесняет.

– Наша собака очень терпелива, выдерживает любые испытания от своих хозяев, не пытается ничего снять и носит все украшения с достоинством, – уверяет хозяйка мопса. – Цепь на спине у Шани немного бренчала, но её это не смущало, а нам помогало без труда найти её по звуку, потому что она перемещалась без поводка на площадке.

Ни один Хэллоуин не обходится без своего главного символа – тыквы. Собака, которая воспользовалась тыквенным образом, принадлежит Александру Мацуке.

– Нашего мопса зовут Пудж, – говорит он. – Изначально мы не планировали участие в конкурсе, так как пёс немного приболел и ходил в конусе, защищающем мордочку. Но в последний момент решили пойти. И сделали ему подобающий костюм, превратили его в объёмную тыкву, а ещё придумали образ – Принц Тыквы. Вообще, многие мопсы удивили своими костюмами. На площадке встречались Тюремный заключенный, Огромное доброе Приведение, Лягушка, маленький Оленёнок. Даже было несколько ведьмочек и чертят.

На мероприятие также пришли поклонники сериала "Игра престолов". Анастасия Лысых выбрала для своей собаки образ Нэда Старка.

– У моей собаки был костюм Нэда Старка, из сериала "Игра престолов". Я очень люблю этот сериал, поэтому выбрала костюм любимого персонажа. Собака чувствует себя в этом костюме хорошо, у меня она в принципе любит одежду. На конкурсе Барка чувствовал себя прекрасно, он очень общительный, любит находится в компании с другими собаками, так что никаких проблем не возникло.