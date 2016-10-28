В Екатеринбурге коллектор избил пожилую женщину. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По предварительным данным, вечером 9 октября в районе улицы Таганская сотрудник коллекторского агентства нанёс пожилой женщине телесные повреждения из-за денег, которые она задолжала микрофинансовой организации.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

– Сегодня, 28 октября 2016 года, после вмешательства прокуратуры органами полиции возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ (нанесение побоев или совершение иных насильственных действий). Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры области, – говорится в сообщении прокуратуры.

Напомним, что 3 июля 2016 года из-за участившихся случаев насилия со стороны коллекторов микрофинансовых организаций был принят закон, регулирующий их работу.

В частности, сотрудникам таких организаций запретили применять физическую силу против должников, а также угрожать им, оказывать психологическое давление и вводить в заблуждение.



