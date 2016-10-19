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 Опубликовано : Вчера 21:34

В ЕКА подтвердили посадку "Скиапарелли" на поверхность Марса

  • Ася Гельман

Миссию можно считать выполненной

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Посадка на Марс европейского модуля Schiaparelli успешно завершилась. Об этом сообщается в официальном аккаунте Twitter.

Также учёные отмечают, что искуственый орбитальный спутник "Трэйс Гэс Орбитер" успешно разместился на орбите Красной планеты. 

Как заявил Metro официальный представитель Европейского космического агентства Доминик Детан, приземление "Скиапарелли" стало поистине историческим событием для европейских стран.

"Для Европы посадка "Скиапарелли" на поверхность Марса - это, безусловно, историческое событие, потому что, насколько я знаю, России уже однажды удалось посадить свой аппарат на Марс. И это будет доказательство того, что мы способны приземлиться на Марс", - заявил он. 

По его словам, у аппарата после посадки хватит энергии ещё на пару дней и он будет проводить научные исследования. 

"Все действительно счастливы. Ведь Марс очень красивая и притягательная планета, так что это отличные новости для всего человечества. И тут уже неважно, кто из какой вы страны", - сказал Детан, отвечая на вопрос о том, как реагируют на посадку жители Европы.

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