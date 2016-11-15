Кассационный суд в Египте отменил смертный приговор в отношении бывшего президента страны Мухаммеда Мурси. Об этом во вторник сообщает агентство Associated Press.

Отмечается, что послабления также коснулись пяти членов руководства движения запрещённой в стране организации "Братья-мусульмане".

По информации издания, дело об участии Мурси в массовом побеге из тюрьмы (за это он и был приговорён к смертной казни) будет заслушано повторно. Дата рассмотрения дела не сообщается.

Напомним, что в июле 2013 года Мухаммеда Мурси арестовали и предъявили ему ряд обвинений.

По обвинению в причастности к убийствам протестующих в декабре 2012 года его приговорили к 20 годам лишения свободы без права на досрочное освобождение, а по обвинению в шпионаже в пользу группировки ХАМАС и в пользу Катара его приговорили к двум пожизненным срокам.

Позже, в июне 2015 года, Мурси был приговорён к смертной казни в связи с подготовкой массового побега из тюрьмы Вади ан-Натрун. Вместе с экс-президентом Египта к высшей мере наказания были приговорены ещё 105 человек.



