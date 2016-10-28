В Петербурге установку Поклонного креста на берегу Матисова канала на месте будущего храма, посвященного памяти погибших в авиакатастрофе в Египте, решили отложить. Траурные мероприятия 31 октября пройдут в Троице-Измайловском соборе, где состоится панихида по погибшим.

- Cвязано это с обнаружением на территории государства Египет недостающих частей фюзеляжа самолета и новых неопознанных фрагментов тел жертв авиакатастрофы, - рассказал Metro священник Сергей Кубышкин. – Мы откладываем установку Поклонного креста на неопределенный срок - до полного урегулирования формальностей со стороны египетских властей и возвращения всех останков погибших на родину для предания их земле.

По словам священника, произошедшее никак не связано с протестами ряда жителей нового жилого квартала, где планируется возведение храма.

Между тем некоторые родственники погибших, для которых эта форма увековечивания памяти родных очень важна, не скрывают своих эмоций по поводу разгоревшегося скандала.

- Где ваша мораль? Где ваша нравственность и сострадание?!! – написала у себя на страничке в социальной сети Евгения Голенкова, потерявшая родителей и маленькую дочку. - Подумайте о своих родных и близких, их в секунду может не стать… Благодарите судьбу, что вы живы, и вам не приходиться каждое утро просыпаться со слезами и с нежеланием жить.