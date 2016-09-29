ДТП произошло в центре перекрестка - на пересечении Московского проспекта и Благодатной улицы - ранним утром 29 сентября в Петербурге. Об аварии рассказали очевидцы.

Столкнулись трамвай и легковой автомобиль. От удара иномарка получила серьезные повреждения. Известно, что травмированы пассажиры автомобиля, передает "Лайф".

Двоих мужчин – 42 и 52 лет – доставили в 26-ю городскую больницу, третьего пострадавшего, чья личность пока не установлена, — в больницу имени Джанелидзе. Автомобиль получил значительные повреждения.

Еще одно ДТП с трамваем в Петербурге этим же утром случилось на пересечении Есенина и пр. Просвещения. Из-за аварии остановлено движение трамваев в сторону метро.

"Трамвай поехал на красный, дама не пропустила. Крики, разбирательства. Трамваи встали в обе стороны, небольшой затор", - пишут в соцсетях горожане.