На западе Москвы пострадали четыре человека в автомобиле Opel, который выехал в кювет и опрокинулся.

Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах столицы.

"Водитель автомобиля марки Opel на улице Родниковая (район Солнцево) не справился с управлением на высокой скорости, в результате чего иномарка выехала в кювет и несколько раз перевернулась. В аварии пострадали водитель и трое пассажиров", – рассказал источник.

Все потерпевшие госпитализированы, сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причину аварии.