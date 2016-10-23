Авария на пересечении проспекта Энергетиков и шоссе Революции произошла вечером 23 октября, сообщили очевидцы в паблике "ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург".

На площади, которая образуется при пересечении проспекта Энергетиков и шоссе Революции, столкнулись две машины, уточнили свидетели ДТП. Один участник аварии потерял колесо, второй – перевернулся на бок.

На фото с места ДТП видно, что в одном из автомобилей находились маленькие дети.

В ДТП никто не пострадал, сообщили очевидцы.

Однако в результате аварии на пересечении проспекта Энергетиков и шоссе Революции вечером 23 октября было затруднено движение и образовалась большая пробка.