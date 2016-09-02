На северо-западе столицы в столкновении автомобилей пострадали два человека.

Как сообщает АГН "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка ГИБДД, инцидент произошёл в районе дома 80 на Волоколамском шоссе.

Столкнулись два автомобиля, пострадали два человека. На месте аварии сотрудники ГИБДД устанавливали все обстоятельства произошедшего.

Как уточняет RenTV, в ДТП участвовали три машины – автомобиль столкнулся с фурой и трактором, превратившись в груду металлолома.

По словам водителя грузовика, легковушка двигалась с высокой скоростью. Отмечается, что участники аварии не получили тяжёлых травм.