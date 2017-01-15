Страшное ДТП произошло в Ломоносовском районе на Пушкинском шоссе утром 15 января.

В лобовом столкновении двух легковых автомобилей погибли два человека.

Как пишет Life78, по предварительной информации водитель "ВАЗ-2109" не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "Ситроен".

Отечественный автомобиль серьезно пострадал: машину буквально разорвало на части. Водитель и пассажир "ВАЗа" скончались. Водитель "Ситроена" доставлен в больницу в состоянии средней тяжести.

Обстоятельства смертельного ДТП на Пушкинском шоссе 15 января уточняются.