Массовое ДТП произошло ночью 15 января на Пулковском шоссе в Петербурге.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, на Пулковском шоссе у дома 32 15 января столкнулись четыре автомобиля марок "Hyundai Genesis", "BMW X5", "Infiniti Q50" и "Ford Mondeo".

Фото с места происшествия и свидетельства очевидцев массового ДТП на Пулковском шоссе появились в паблике "ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург".

Как рассказал в паблике участник аварии Аркадий, виновник аварии находился в состоянии алкогольного опьянения и на большой скорости врезался в попутную машину.

По свидетельствам очевидцев, в массовом ДТП на Пулковском шоссе пострадали как минимум два человека.

Обстоятельства ДТП на Пулковском шоссе 15 января уточняются.