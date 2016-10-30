Смертельное ДТП произошло ночью 30 октября на КАД в Петербурге. Об этом сообщили очевидцы в паблике "ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург".

На 95-ом км внешнего кольца КАД "ГАЗель" врезалась в грузовик "МАЗ".

В результате ДТП на КАД водитель "ГАЗели" погиб.

Очевидцы предполагают, что водитель не справился с управлением или уснул за рулем. Однако точные причины аварии будут установлены позже.

По факту ДТП проводится проверка.

Еще одно серьезное ДТП с пострадавшими произошло утром 30 октября. Автобус, следовавший из Петербурга в Узбекистан, перевернулся трассе перед Саратовом. Пострадали 23 человека.

Автобус из Петербурга перевернулся под Саратовом