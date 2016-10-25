О массовой аварии на КАД утром 25 октября сообщают очевидцы. В соцсетях появились фото с места ДТП на кольцевой - свидетели уверяют, что пострадали не менее пяти машин.

"5 автомобилей столкнулись на КАД перед съездом в пос.Володарский, свободно 2 полосы, пробка есть, ДПС ещё нет", - сообщили в соцсетях автомобилисты около восьми часов утра 25 октября. Есть информация, что в ДТП пострадали люди.

"Я проезжала в 7:46, человек на асфальте двигается. Асфальт сухой. Берегите себя", - рассказала петербурженка.

По уточненным данным, в ДТП пострадали как минимум два автомобиля.

"Авария из 2 (двух) машин!!!! "Нексия" влетела в синюю (марку не рассмотрел)... Из синей водителя выкинуло в правый ряд. Оба живы. Тот, который лежал... с диабетом, видимо, сахар скаканул и ДТП", - сообщили свидетели.

Добавим, 25 и 26 октября синоптики обещают в Петербурге ненастье - снежный шторм обрушится на регион из-за циклона, который идет к нам с Атлантики. В городе ожидается мокрый снег и сильный ветер в порывах до 12 м/с. Осадки - в виде дождя со снегом или обложного дождя - не оставят Петербург в течение всей недели.