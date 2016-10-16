В ДНР рассказали подробности смерти Моторолы (реальное имя Арсений Павлов), он был убит в результате покушения, в ходе которого использовали самодельное взрывное устройство, сообщают РИА Новости со ссылкой на заявление телеканалу "Россия 24" полпреда ДНР в контактной группе по Украине Денис Пушилин. Помимо знаменитого командира одного из подразделений ополчения были также ранены ещё несколько человек, которые находились в зоне поражения бомбы.

По словам Пушилина, сейчас сотрудники правоохранительных органов ДНР, а также военные ищут ответственных за убийство Моторолы в Донецке.

"К сожалению, да, информация (о гибели "Моторолы") подтверждается. Было заложено самодельное взрывное устройство. Сейчас проводятся оперативные действия, объявлен план "Перехват" по городу", — заявил он.

Также полпред рассказал, что взрывное устройство, в результате которого и погиб Моторола, было заложено в лифте дома, где произошла трагедия. Ополченец был в самом эпицентре взрыва и не смог пережить тех травм, которые получил, когда сработало устройство. По мнению Пушилина, убийство Моторолы было спланировано и реализовано украинской диверсионно-разведывательной группой, чтобы расшатать ситуацию в регионе.

При этом надо отметить, что смерть Моторолы подтвердили и на Украине. В Службе безопасности, а также в МВД уже заявили, что им известно о произошедшем. При этом в ведомствах не подтверждают информацию, что за терактом стоят украинские силовики. Спикер МВД Украины Артема Шевченко и вовсе возложил ответственность за убийство Моторолы на его товарищей.

Арсений Павлов, более известный как Моторола, стал известен благодаря активным трансляциям и постам с мест боевых действий против ВСУ. Он принимал участие в боях за Иловайск, донецкий аэропорт и в районе Дебальцево. За успехи в обороне был награжден Георгиевским крестом ДНР. Ранее покушения на Моторолу уже происходили, но ополченцу удавалось избегать гибели.