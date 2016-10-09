Самолет рейсом Ираклион (Греция) - Москва готовится к аварийной посадке в столичном аэропорту "Домодедово" в связи с неисправностью одного из шасси, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах.

"У самолета "Таймырских авиалиний" в ходе полета была выявлена неисправность одного из шасси. В связи с этим самолет произведет посадку в "Домодедово" в аварийном режиме", - приводит слова источника агентство.

Отмечается, что в аэропорту для аварийной посадки уже готовится так называемая "пенная подушка".

Известно, что на борту лайнера находится около 220 пассажиров.

Официальной информации от авиационных служб пока не поступало.