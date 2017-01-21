В Екатеринбурге в доме девушки, которая является волонтёром, обнаружили 18 трупов кошек и собак, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службе прокуратуры Чкаловского района. По предварительным данным, животные погибли от сильного истощения. Найденные трупы были в ужасном состоянии.

"В частном доме по ул. Уктусская в Екатеринбурге было найдено 18 трупов кошек и собак. На вид животные были очень истощены", - сказал собеседник агентства.

В связи с данной находкой прокуратура начала проверку. По её результатам будут приняты меры реагирования. Девушке может грозить уголовное преследование по факту жестокого обращения с животными.

Отметим, что в последнее время правоохранительные органы фиксируют всё случаев жестокого обращения с животными. Самым громким делом за последнее время стала новость о поступках "хабаровских живодёрок", которые пытали и убивали собаки кошек, которых забирали у людей, искавших для питомцев "хорошие руки".