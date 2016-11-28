Московский реставратор Ираклий Месхия обнаружил в обивке старого дивана, который попал в его мастерскую, тайник. В спинку была вшита необычная тетрадь с иероглифами.

«Может быть, у меня и правда паранойка, но нечто нашёл в спинке старинного дивана, принадлежавшего давно покойному генералу. Это дневник японского шпиона?» – написал Ираклий на своей страничке в Facebook, где он опубликовал снимки необычной находки.

Знакомые реставратора были заинтригованы этой тайной, и началось совместное расследование. Оказалось, что тетрадка со звездой на обложке – это книжка военнослужащего японской императорской армии времён Второй мировой войны. В ней содержались личные данные солдата: дата рождения, образование, размер одежды и так далее. А звезда, которая многих заставила думать о Китае, оказалась символом императорской армии.

– Там ещё вторая есть, – загадочно сказал Ираклий Metro. – Но пока никакой ясности.

Казалось бы, зачем русскому генералу зашивать в спинку дивана документы? Появились версии о том, что он и сам был японским шпионом. Однако член исполнительного совета Ассоциации историков Второй мировой войны, профессор Восточного университета Анатолий Кошкин считает, что возможна и другая, более простая версия.

– Если такая книжка оказалась у военнослужащего, значит, он принимал участие в военной кампании в конце 1945 года, – сказал он Metro. – Дело в том, что тогда японским владели только те, кто занимался разведкой, из остальных – единицы. Не исключено, что хозяин дивана сам не знал, что это. Вот и прихватил диковинку с иероглифами. Тогда с непонятной иностранной литературой был очень непросто, вот и зашил от греха, а может, и родственники его зашили.

Кстати, это не первый тайник, который Ираклий Месхия обнаружил таким образом. Три года назад он нашёл в кресле несколько тысяч советских рублей, предположительно спрятанную Ленинскую премию бывшего владельца.