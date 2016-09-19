Драку с поножовщиной в электричке в Девяткино устроили два молодых человека, сообщает Управление на транспорте МВД России по СЗФО. В ходе драки один из оппонентов ударил другого ножом в ногу, а затем в шею.

Потерпевший на станции Девяткино покинул электропоезд и позже был госпитализирован с колото-ножевыми ранами. А подозреваемый доехал до следующий станции Мурино и скрылся в неизвестном направлении.

Однако транспортным полицейским по “горячим следам” удалось найти мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения. При нем обнаружили складной нож и одежду со следами бурого цвета. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.