Столичная полиция разыскивает неизвестного, который 1 сентября в переходе на пересечении Кутузовского проспекта и Аминьевского шоссе пытался изнасиловать 13-летнюю школьницу.
Как сообщает АГН "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, накануне в полицию обратилась 47-летняя женщина.
Она заявила о том, что неизвестный в переходе на пересечении Кутузовского проспекта и Аминьевского шоссе пытался совершить насильственные действия сексуального характера в отношении её 13-летней дочери.
По данному факту проводится проверка.