Почти курьез в Петербурге - шестеро мужчин толкали троллейбус ранним утром 2 сентября на Кушелевской дороге. Об этом в соцсетях рассказали очевидцы. По их словам, речь идет о троллейбусе №31. Рогатая машина не смогла проехать по своей полосе из-за ремонта. Троллейбус просто не дотягивался до контактных проводов. "Толкают все троллейбусы, так как правый ряд закрыт на ремонт. Кушелевская дорога в сторону Лесной", - сообщили в соцсетях петербуржцы, - Ему длины усов не хватает - хотя, могли б его...