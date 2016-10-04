Четвёртого октября отмечается Международный день защиты животных, призванный обратить внимание человечества на остальных обитателей планеты.

В России эта дата отмечается с 2000 года по инициативе Международного фонда защиты животных. Как правило для россиян их питомцы – полноценные члены семьи со своими слабостями и привычками.

Компания Mars подготовила к празднику любопытную статистику, которой мы спешим поделиться с читателями Metro.

Абсолютное большинство респондентов (94-96%) разговаривают со своими животными и уверены, что питомцы их понимают.

Почти половина опрошенных отмечает сходство в характере со своим любимцем.

33% опрошенных воспринимают своего питомца как лучшего друга. В большей степени это относится к собакам (45% респондентов).

65% хозяев уверены, что питомцы, оставаясь одни, скучают и ждут их у двери. Поэтому больше половины опрошенных оставляют дома включенным свет или покупают кучу игрушек.

87% владельцев кошек специально не выбрасывают пустые коробки, оставляя их для своих любимцев.

Многие с радостью поменялись бы ролями с домашними животными. Собираясь утром на работу, 29% опрошенных хотели бы оказаться на месте своего кота.

Мы желаем всем, кто ещё не успел завести питомцы не откладывать дело в долгий ящик. А для хорошего настроения публикуем забавные фото тез, за кем чаще всего из мира животных ухаживают россияне: кошки и собаки.

Улыбайтесь!