8 сентября 2016 года исполняется 75 лет со дня начала блокады Ленинграда, которая продлилась 900 дней. В этот день в Петербурге в различных районах города пройдут торжественно-траурные мероприятия этой даты.

Торжественно-траурные мероприятия на Пискаревском кладбище

Старт мероприятиям и памятным акциям будет дан в 11.00 на Пискаревском мемориальном кладбище. Сотрудники городского комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, члены поисковых отрядов, юнармейцы, курсанты, студенты, школьники, члены молодежных общественных организаций и неравнодушные молодые петербуржцы возложат цветы и венки к монументу «Матери-Родины» на Пискаревском мемориальном кладбище.

"Бессмертный Ленинград"

В этом году в Петербурге впервые пройдёт шествие «Бессмертный Ленинград». В четверг, 8 сентября, в 17.00 участники шествия начнут собираться и выстраиваться в колонны (Марсово поле, дом 1-7). В 18.00 колонны двинутся по Миллионной улице к Дворцовой площади.

Во главе шествия пройдут единицы военной техники времен Великой Отечественной войны и колонна мотоциклистов.

На Васильевском острове откроют солнечные часы

8 сентября в День памяти жертв блокады Ленинграда на пересечении Большого проспекта и 8-9 линий Васильевского острова состоится торжественная церемония открытия солнечных часов. О ленинградских часах вспомнили в 2016 году на февральских градозащитных вечерах «Свет и тени на солнечных часах Петербурга», проходивших в ЦГПБ им. В. В. Маяковского. С инициативой создания солнечных часов выступила глава администрации Василеостровского района Юлия Киселева. Проект разработан петербургским мастером Валерием Дмитриевым, на счету которого пятьдесят солнечных часов во всех уголках России, и согласован в профильных Комитетах Санкт-Петербурга.

Возложение цветов на Невском

8 сентября в 9.30 у дома №14 по Невскому проспекту состоится траурная церемония возложения цветов к мемориальной доске "Героизму и мужеству ленинградцев", посвященная Дню памяти жертв блокады.

Памятная акция у стелы в Колпино

В День памяти жертв блокады в 11.00 у стелы «Город воинской славы» в Колпино возложат цветы.

В церемонии примут участие глава администрации Колпинского района Анатолий Повелий, депутаты Заксобрания Петербурга, пветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, молодежь, школьники и жители района, сообщает пресс-служба администрации Колпинского района.

Концерт на Дворцовой

С 19.00 до 21.00 в четверг на Дворцовой площади пройдет памятный концерт. В нем примут участие театрализованные коллективы Петербурга.