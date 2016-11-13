12 ноября на 8-ой линии Васильевского острова начал работать уникальный благотворительный холодильник. Брать еду , а также оставлять продукты в нём, может любой человек. На торжественном открытии побывало и Metro.

Оказалось, что "главный герой" - самый обычный холодильник, такой же какой есть дома практически у каждого. Его установили прямо на улице, рядом с благотворительным магазином «Спасибо!». К полудню, когда должно было состоятся официальное открытие, холодильник был доверху заполнен самой разной едой.

За прозрачной дверцей можно было увидеть крупы, макароны, готовые салаты и даже фрукты – большую часть продуктов предоставили кафе и рестораны (партнеры проекта – прим. ред), но кое-что принесли люди.

- Об этом холодильнике я узнал от своих друзей и решил сделать доброе дело, - рассказал Metro житель Васильевского острова Денис. - Сегодня я принёс крупы, макароны, рыбные консервы. А также мандарины, киви и немного конфет.

Желающих взять продукты домой было намного больше, чем тех, кто их принёс. К холодильнику выстроилась длинная очередь. Больше всего в ней было пенсионеров, многие приехали из других районов специально за едой. В ожидании начала раздачи люди согревались бесплатным глинтвейном, который раздавали волонтёры.

- Мы будем сами выдавать продукты, потому что народу очень много, пусть каждый скажет, что именно он хочет забрать домой, – объявили организаторы.

Ажиотаж спал примерно через час после начал раздачи еды, когда холодильник был почти полностью опустошен. Кто-то унёс домой рыбу и фрукты, кому-то достался вегетарианская колбаса и йогурт.

Инвалид по зрению Василий взял в холодильнике шоколадные хлопья для завтрака и вареную гречу.

- Я ничего не вижу, взял продукты – сейчас буду просить людей, чтобы кто-то помог мне приготовить, - поделился Василий с Metro.

Инициаторами установки общественного холодильника в Петербурге стали основатели популярного в соцсетях движения "Фудшеринг" (обмен едой.)

- На продуктах будет выставлена маркировка, указывающая, когда они были приготовлены, - заверяет представитель "Фудшеринга" Саша Лёгкая. - Также волонтеры будут осматривать все продукты: проверять сроки годности и так далее. При малейшем подозрении на плохое качество еду будут выбрасывать.

- Если холодильник будет пользоваться спросом и его не унесут хулиганы, мы установим ещё несколько таких же в городе, - продолжает Саша Лёгкая. - В планах также реализовать этот проект в Москве и других городах России.